Правила использования земельных участков изменятся в России с марта

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон, который изменит правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков.

Поправки направлены на систематизирование разрозненных норм, а также сокращение административных барьеров и споров в сфере земельных отношений.

В частности, теперь ВРИ будет определятся с учетом установленных для территории правил. Закон вводит порядок изменения вида использования участков, а также устанавливает случаи, когда использование возможно независимо от установленного вида (например, для размещения некапитальных объектов и геодезических пунктов).

Вид разрешенного использования — это категория, которая определяет целевое назначение земельного участка, что на нем можно строить и какую деятельность вести.

Как ранее объяснил глава Росреестра Олег Скуфинский, новые правила упростят и сделают понятнее земельные и градостроительные процедуры.

«Новый закон позволит сократить количество споров и административных барьеров для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности, сделает процедуры более прозрачными, доступными и понятными, будет способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот и сокращению инвестиционно-строительного цикла», — сказал он.