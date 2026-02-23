Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Об этом сообщило Минобороны в Max.
Он отметил, что праздник 23 февраля служит сохранению памяти о боровшихся за Родину солдатах, поблагодарил военных за службу и пожелал им и их родным «крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений».
«Уверен, что личный состав Вооруженных Сил и впредь будет твердо стоять на страже безопасности России, ее стабильного, суверенного развития», — говорится в сообщении.
Ранее с 23 февраля россиян поздравил президент России Владимир Путин.
В своем видеопоздравлении он назвал праздник символом «искренней народной любви к нашим защитникам» и заверил, что власти продолжат работу по укреплению вооруженных сил России. Главным приоритетом президент назвал развитие ядерной триады.
