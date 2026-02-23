 Перейти к основному контенту
Фильм «Битва за битвой» с Ди Каприо получил шесть премий BAFTA

Боевик «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Об этом говорится в сообщении на сайте киноакадемии.

Главную роль в фильме играет Леонардо Ди Каприо. Фильм создан по мотивам романа Томаса Пинчона «Вайнленд», сюжет боевика разворачивается вокруг бывших членов леворадикальной группировки и повествует об их жизни спустя много лет после того, как они были вынуждены покончить с революционной деятельностью.

Картина также победила в номинациях «лучшая режиссура», «лучший адаптированный сценарий», «лучший монтаж» и «лучшая операторская работа», а актер Шон Пенн, сыгравший полковника Стивена Локджоу, получил статуэтку за лучшую роль второго плана.

Съемки фильма начались в январе 2024 года, а в прокат картина вышла в сентябре следующего года.

Юра Борисов не получил премию BAFTA
Общество
Юра Борисов

Ранее боевик получил «Золотой глобус» в номинациях «лучший фильм», «лучшая женская роль второго плана», «лучший сценарий» и «лучший режиссер», а также был номинирован на «Оскар» в нескольких категориях, таких как «лучший фильм», «лучшая мужская роль» и «лучший режиссер».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

