NYP узнало о личности пробравшегося в поместье Трампа мужчины
Человеком, пытавшимся пробраться в резиденцию Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, оказался 21-летний художник Остин Такер Мартин из Кэмерона, сообщает New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пишет издание, его семья объявила, что мужчина пропал в субботу вечером, 21 февраля. Сам Мартин увлекался рисованием полей для гольфа и публиковал их на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
Сотрудники правоохранительных органов не сообщили, был ли мужчина ранее известен полиции.
Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Мужчина попытался проникнуть в резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде. Как сообщил шериф Палм-Бич Рик Брэдшоу, при нем было ружье и канистра с бензином.
На просьбу остановиться и положить оружие на землю он встал в боевую стойку, после чего полицейские открыли по нему огонь.
