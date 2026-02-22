У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину

Секретная служба застрелила 20-летнего мужчину за проникновение на территорию резиденции Трампа во Флориде. В момент случившегося в «Мар-а-Лаго» никого не было, сам глава Белого дома сейчас находится в Вашингтоне

Фото: Christopher G. Beckett / Sipa USA / ТАСС

Минувшей ночью полиция застрелила мужчину «после несанкционированного проникновения» на территорию резиденции Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде, сообщил пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.

Инцидент произошел 22 февраля около 1:30 ночи (09:30 мск). Личность погибшего не раскрывается, известно, что ему 20 лет. Он был замечен у северных ворот резиденции с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом, говорится в опубликованном заявлении.

Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа сначала вступили с ним в контакт, а затем это переросло в столкновение и сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Ни сотрудники Секретной службы США, ни офицеры не пострадали.

В момент инцидента в резиденции никого не было. Трамп в настоящее время находится в Вашингтоне. Американский лидер зачастую использует «Мар-а-Лаго» как место для переговоров с другими лидерами и политиками.

Это не первая попытка незаконного проникновения в резиденцию Трампа. Летом прошлого года мужчина из Техаса проник на территорию «Мар-а-Лаго», чтобы, как он сам объяснил, поговорить о Библии и жениться на его внучке. В момент проникновения агенты Секретной службы не дежурили на месте, но после срабатывания сигнализации они все равно оперативно прибыли к месту. На месте они обнаружили 23-летнего Энтони Рейеса, который рассказал, что перелез через стену, чтобы обсудить Евангелие и сделать предложение Кай Трамп.

Рядом с резиденцией Трампа также произошла стрельба в январе 2020-го. Неизвестные на черном внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к «Мар-а-Лаго», прибывшие на место сотрудники силовых структур остановили и задержали их. Правоохранители открыли огонь, когда машина уже приближалась к главным воротам.

В апреле 2019 года на территорию резиденции Трампа смогла проникнуть китаянка. Она обманула агента Секретной службы, представившись родственницей одного из членов закрытого клуба «Мар-а-Лаго». Позже ее задержали и вывели с территории, у женщины нашли четыре мобильных телефона, ноутбук и флешку с вредоносным программным обеспечением. В ноябре того же года суд приговорил китаянку к восьми месяцам лишения свободы, однако она вышла на свободу спустя несколько дней, так как ей зачли время, проведенное под стражей.