В Москве решили не проводить салют 23 февраля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В День защитника Отечества в 2026 году в Москве не будет праздничного салюта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

«В столице в День защитника Отечества проведение праздничного салюта не планируется. При этом в Москве состоятся памятные и тематические мероприятия, посвященные государственному празднику», — говорится в сообщении.

Городские службы будут работать в обычном режиме, на мероприятиях обеспечат порядок и безопасность. В мэрии порекомендовали жителям и гостям столицы соблюдать правила безопасности и учитывать погодные условия.

Салюты на День города в столице не запускают с 2022 года, после начала военной операции на Украине.