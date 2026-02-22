 Перейти к основному контенту
0

Тела женщины и ребенка нашли в сельском овраге в Оренбургской области

Фото: Прокуратура Оренбургской области
Фото: Прокуратура Оренбургской области

Тела женщины и ребенка нашли в овраге в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, тела обнаружили вечером в воскресенье, 22 февраля, недалеко от улицы Алмазной.

Обстоятельства гибели устанавливаются, возбуждено дело по ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Оренбургского района организовала проверку.

Как передает 56.ru, предварительно, погибшие могли «неудачно скатиться на санках» со склона горы «Красное урочище» или «Крутой обрыв».

Глава Подгородней Покровки Максим Кабанов назвал случившееся тяжелой утратой и подчеркнул, что катание на тюбингах в несанкционированных местах является прямым риском для жизни.

В Брянске катавшиеся на тюбинге дети провалились под лед
Общество
Фото:Брянская городская администрация

В начале февраля 11-летний мальчик провалился под лед озера Байкал в районе селя Яковлевка Яковлевского округа и утонул.

По данным МЧС, тело ребенка обнаружили жители села в месте провала.

Плугина Ирина
Оренбургская область Следственный комитет тела погибших овраг
