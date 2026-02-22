В Вероне прошли протесты на фоне закрытия Олимпиады-2026. Видео

Video

В центре итальянской Вероны, где закрывается Олимпиада-2026, прошли протесты, передает корреспондент РБК. Участники акции вышли на улицы города с плакатами и использовали дымовые шашки. На протестах также были видны флаги Палестины.

По словам жительницы города Екатерины, проживающей в Вероне около 12 лет, многие горожане недовольны организацией Олимпийских игр в Италии. Она утверждает, что часть жителей не видит позитивных последствий от проведения спортивного мероприятия. В частности, ее ребенка временно перевели в другую школу, поскольку территория учебного заведения занята временными постройками для рабочих.

По словам Екатерины, местный бизнес столкнулся со снижением туристического потока, а городская инфраструктура, как она считает, не претерпела значительной реконструкции. Также жительница Вероны обратила внимание на высокую стоимость билетов на соревнования на арене — до €8 тыс., отметив, что спорт должен оставаться доступным.

Как сообщает издание Corriere del Veneto, в акции протеста в Вероне приняли участие несколько сотен человек. Колонна демонстрантов прошла по центральным улицам города, обойдя площадь Пьяцца Бра, где проходила церемония закрытия Олимпиады.

В шествии участвовали представители ряда общественных объединений и политических сил. Организаторы заявили, что выступают против последствий проведения Олимпиады, охарактеризовав их как проявление «неустойчивости, лицемерия и кровавости».

Критика, по их словам, касается значительных бюджетных расходов и ущерба территории, а также усиления влияния экономических и бюрократических интересов на спорт. Акция проходила мирно, сопровождалась музыкой и танцами участников, отмечает издание.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года, церемония закрытия состоится в воскресенье, 22 февраля — она начнется в 22:30 мск и будет продолжаться два с половиной часа, согласно информации на официальном сайте мероприятия.

В этом году на Олимпиаду из-за массовых отстранений и санкций поехало 13 россиян — в усеченном составе и без флага страны.

Единственную награду — серебряную медаль — завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.