Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад
В общем медальном зачете летних и зимних Олимпийских игр лидируют США с впечатляющим результатом 3095 медалей. Страна участвовала в 53 Олимпиадах. За всю историю соревнований прошло 30 летних и 24 зимние Игры (не включая соревнования 2026 года).
Второе место занимает Россия, учитывая достижения СССР, с общим количеством 2010 медалей за 32 летние и зимние Игры.
На третьем месте располагается Германия с 1854 медалями, завоеванными на 39 Олимпиадах, включая награды, полученные объединенной германской командой (ОГК) и командами Западной (ФРГ) и Восточной Германии (ГДР).
Страна, которая также преодолела тысячный порог, — Великобритания. В ее активе 1014 медалей в 54 Олимпийских играх. На пятом месте расположилась Франция с 954 медалями в 53 Играх.
Топ-10 стран по общему числу медалей на летних и зимних Олимпийских играх
- США — 3095 медалей (участвовали 53 раза).
- Россия и СССР* — 2010 (32).
- Германия** — 1854 (39).
- Великобритания — 1014 (54).
- Франция — 954 (53).
- Китай — 804 (24).
- Италия — 799 (53).
- Швеция — 690 (52).
- Япония — 618 (46).
- Норвегия — 576 (49).
* Учитываются медали сборных СССР, России и олимпийских спортсменов из России (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee) в 2018 и 2022 годах соответственно.
** Учитываются медали объединенной германской команды (ОГК), когда они были объединены с наградами Германии. ОГК — команда, в составе которой совместно выступали спортсмены ФРГ, ГДР и Западного Берлина на зимних Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов.
По общему количеству золотых медалей лидируют США, которые завоевали 1219 наград и значительно опережают ближайших преследователей. Второе место занимают Россия и СССР с 748 золотыми медалями. Замыкает тройку лидеров Германия, в активе которой 613 золотых медалей.
Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на Играх
- США — 1219.
- Россия и СССР — 748.
- Германия — 613.
- Великобритания — 310.
- Франция — 280.
- Китай — 325.
- Италия — 271.
- Швеция — 216.
- Япония — 206.
- Норвегия — 213.
