Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад

Россия заняла второе место в общем медальном зачете всех Олимпийских игр
За всю историю Олимпийские игры проводились 54 раза, включая летние и зимние. Предстоящие Игры в Италии станут 55-ми. Кто является лидером по общему медальному зачету — в материале «РБК Спорт»
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В общем медальном зачете летних и зимних Олимпийских игр лидируют США с впечатляющим результатом 3095 медалей. Страна участвовала в 53 Олимпиадах. За всю историю соревнований прошло 30 летних и 24 зимние Игры (не включая соревнования 2026 года).

Второе место занимает Россия, учитывая достижения СССР, с общим количеством 2010 медалей за 32 летние и зимние Игры.

На третьем месте располагается Германия с 1854 медалями, завоеванными на 39 Олимпиадах, включая награды, полученные объединенной германской командой (ОГК) и командами Западной (ФРГ) и Восточной Германии (ГДР).

Страна, которая также преодолела тысячный порог, — Великобритания. В ее активе 1014 медалей в 54 Олимпийских играх. На пятом месте расположилась Франция с 954 медалями в 53 Играх.

Топ-10 стран по общему числу медалей на летних и зимних Олимпийских играх

  1. США — 3095 медалей (участвовали 53 раза).
  2. Россия и СССР* — 2010 (32).
  3. Германия** — 1854 (39).
  4. Великобритания — 1014 (54).
  5. Франция — 954 (53).
  6. Китай — 804 (24).
  7. Италия — 799 (53).
  8. Швеция — 690 (52).
  9. Япония — 618 (46).
  10. Норвегия — 576 (49).

* Учитываются медали сборных СССР, России и олимпийских спортсменов из России (OAR) и ROC (Russian Olympic Committee) в 2018 и 2022 годах соответственно.

** Учитываются медали объединенной германской команды (ОГК), когда они были объединены с наградами Германии. ОГК — команда, в составе которой совместно выступали спортсмены ФРГ, ГДР и Западного Берлина на зимних Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов.

По общему количеству золотых медалей лидируют США, которые завоевали 1219 наград и значительно опережают ближайших преследователей. Второе место занимают Россия и СССР с 748 золотыми медалями. Замыкает тройку лидеров Германия, в активе которой 613 золотых медалей.

Топ-10 стран по общему количеству золотых медалей на Играх

  1. США — 1219.
  2. Россия и СССР — 748.
  3. Германия — 613.
  4. Великобритания — 310.
  5. Франция — 280.
  6. Китай — 325.
  7. Италия — 271.
  8. Швеция — 216.
  9. Япония — 206.
  10. Норвегия — 213.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

