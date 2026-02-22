 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Анкаре сочли неприемлемым видеоролик певицы Хадисе о голоде

Октай Сарал (справа)
Октай Сарал (справа) (Фото: oktay_saral / X)

Видеоролик турецко-бельгийской певицы Хадисе, который она записала для UNICEF (детского фонда ООН), является неприемлемым из-за упоминания Турции среди стран с голодающими детьми, нуждающимися в международной помощи, заявил главный советник президента республики Октай Сарал.

Так он прокомментировал в соцсети X опубликованный одним из пользователей ролик Хадисе для UNICEF, поставившей Турцию в один ряд с Газой и Суданом.

«Турция не является кризисным регионом. Она является страной, которая сама оказывает помощь этим регионам. Ставить свою страну в одну категорию с регионами, борющимися с войной и голодом — это позиция, оторванная от реальности и вредная для репутации страны», — написал Сарал.

Советник главы турецкого государства отметил, что подобная риторика не имеет благих намерений и является серьезным отсутствием дальновидности.

Хадисе Ачыгёз — турецкая поп-певица бельгийского происхождения, родилась 22 октября 1985 года в Бельгии. Начала карьеру после участия в проекте Idool 2003, дебютный альбом выпустила в 2005 году. В 2009 году представляла Турцию на «Евровидении» с песней Düm Tek Tek, заняв четвертое место. Также известна как бывший член жюри шоу O Ses Türkiye.

В октябре 2025 года певицу задержали в Турции в рамках операции по борьбе с употреблением наркотиков. Всего тогда в жандармерию для дачи показаний доставили 19 популярных турецких артистов. Среди них, помимо Хадисе, были актрисы Беррак Тюзюнатач, Демет Эвгар и Дерен Талу, а также участница конкурса красоты «Мисс Турция» 2004 года Бирдже Акалай.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Турция Реджеп Тайип Эрдоган видеоролик ЮНИСЕФ певица
