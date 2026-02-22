 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах, погибла женщина
Video

В Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах, погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, в селе Малая Кардашинка гражданский автомобиль наехал на мину, погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, находившийся в машине, получил осколочные ранения и был госпитализирован.

В селе Чулаковка в центре населенного пункта на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов. Медики не пострадали.

Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Фото:SALDO_VGA / Telegram

24 января Сальдо сообщал об атаке на медицинский автомобиль на въезде в Голую Пристань. Бригада из трех медиков пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту в условиях, когда «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой».

Медицинский автомобиль тогда получил повреждения, связь с медиками была потеряна. Позже стало известно, что все члены бригады скорой помощи погибли.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Владимир Сальдо Херсонская область погибшие пострадавшие Скорая помощь госпитализация
