Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного украинским дроном утром 24 января при въезде в город Голая Пристань Херсонской области, погибли. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя. Это очередное военное преступление боевиков киевского режима и преступление против человечности», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Об атаке на медицинский автомобиль губернатор региона рассказал утром 24 января. Сальдо сообщил, что бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному, где «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой». Автомобиль получил повреждения, однако судьба членов бригады до того была неизвестна, так как связь с ними была потеряна.

Минобороны сообщало, что в ночь с 23 по 24 января над шестью регионами России средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников.

Больше всего, 46 дронов, сбили над Ростовской областью, еще 22 — над Белгородской. Три БПЛА перехватили над Крымом, два — над Курской областью, по одному уничтожили в Воронежской и Брянской областях.