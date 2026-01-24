 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного украинским дроном утром 24 января при въезде в город Голая Пристань Херсонской области, погибли. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя. Это очередное военное преступление боевиков киевского режима и преступление против человечности», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Об атаке на медицинский автомобиль губернатор региона рассказал утром 24 января. Сальдо сообщил, что бригада из трех человек пыталась прорваться к тяжелобольному, где «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой». Автомобиль получил повреждения, однако судьба членов бригады до того была неизвестна, так как связь с ними была потеряна.

Сальдо сообщил о массовой атаке БПЛА на Херсонскую область
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны сообщало, что в ночь с 23 по 24 января над шестью регионами России средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников.

Больше всего, 46 дронов, сбили над Ростовской областью, еще 22 — над Белгородской. Три БПЛА перехватили над Крымом, два — над Курской областью, по одному уничтожили в Воронежской и Брянской областях.

Илья Трапезников
ЧП происшествие дроны Херсонская область Военная операция на Украине
