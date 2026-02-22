 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Подмосковье сожгли 25-метровое чучело Масленицы

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» сожгли чучело Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры во «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что высота конструкции составила 25,2 м — это выше пятиэтажного дома. Для ее создания понадобилось три недели, 800 м бруса, 250 м ткани, 28 м узоров и 3 т сена.

В 2026 году Масленичная неделя началась 16 февраля и завершится Прощеным воскресеньем 22 февраля.

Масленица — древний славянский праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны. Один из его символов — чучело из соломы в женском наряде — в начале праздника его «встречают», а по завершении торжеств сжигают. По традиции, пепел от чучела развеивали над полями, веря, что это принесет обильный урожай.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Масленица чучело сжигание Подмосковье музей-заповедник
