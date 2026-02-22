Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе

Вид на здание посольства России в Сеуле (Фото: МИД России)

Размещение баннеров, растяжек и других материалов на территории дипмиссий является обычной практикой. Об этом заявили в посольстве России в Республике Корея, передает «РИА Новости», комментируя требования МИД Сеула убрать баннер с фразой о победе.

В дипмиссии отметили, что его вывесили в честь Дня дипломата и Дня защитника Отечества. Позже баннер снимут, поскольку растяжки не предполагают длительной эксплуатации.

Ранее МИД Южной Кореи через «дипломатические каналы» потребовал снять баннер «Победа будет за нами», вывешенный на фасаде посольства России в Сеуле.

В южнокорейском МИДе заявили, что это может вызвать «ненужные недоразумения и напряженность».