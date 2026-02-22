 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе

Посольство России: размещение баннеров на зданиях дипмиссий — обычная практика
Вид на здание посольства&nbsp;России в Сеуле
Вид на здание посольства России в Сеуле (Фото: МИД России)

Размещение баннеров, растяжек и других материалов на территории дипмиссий является обычной практикой. Об этом заявили в посольстве России в Республике Корея, передает «РИА Новости», комментируя требования МИД Сеула убрать баннер с фразой о победе.

В дипмиссии отметили, что его вывесили в честь Дня дипломата и Дня защитника Отечества. Позже баннер снимут, поскольку растяжки не предполагают длительной эксплуатации.

Сеул потребовал снять баннер «Победа будет за нами» с посольства России
Политика
Вид на здание МИД Южной Кореи

Ранее МИД Южной Кореи через «дипломатические каналы» потребовал снять баннер «Победа будет за нами», вывешенный на фасаде посольства России в Сеуле.

В южнокорейском МИДе заявили, что это может вызвать «ненужные недоразумения и напряженность».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Сеул баннеры Россия посольство Южная Корея МИД Военная операция на Украине
