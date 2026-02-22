На Украине задержали подозреваемую в организации взрыва во Львове

Фото: npu.gov.ua

Правоохранительные органы задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва во Львове, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНИАН.

В ходе ночного взрыва во Львове погибла сотрудница полиции и пострадали 15 человек. Сотрудники полиции отправились на вызов о проникновении в магазин неподалеку от ТЦ «Магнус». Когда первый экипаж прибыл на место, раздался взрыв, после приезда подкрепления прозвучал второй. По информации агентства, пострадал также военнослужащий Нацгвардии.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась. «Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в телеграм-канале.

