 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На Украине задержали подозреваемую в организации взрыва во Львове

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Правоохранительные органы задержали женщину, которую подозревают в организации взрыва во Львове, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНИАН.

В ходе ночного взрыва во Львове погибла сотрудница полиции и пострадали 15 человек. Сотрудники полиции отправились на вызов о проникновении в магазин неподалеку от ТЦ «Магнус». Когда первый экипаж прибыл на место, раздался взрыв, после приезда подкрепления прозвучал второй. По информации агентства, пострадал также военнослужащий Нацгвардии.

Мэр Львова Андрей Садовой назвал произошедшее терактом. Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась. «Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в телеграм-канале.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Илья Трапезников
взрыв Львов теракт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
На Украине задержали подозреваемую в организации взрыва во Львове Политика, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна Общество, 11:41
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 11:36
После смерти Галицкой открыли наследственное дело Общество, 11:32
Древнее Колизея. На каких античных аренах проводились Олимпийские игры Спорт, 11:30
Регулятор сможет без суда блокировать сайты с продажей табака Общество, 11:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как определить, что ценный сотрудник собрался увольнятьсяПодписка на РБК, 11:16
Пасечник сообщил об ударе дронов по нефтебазе в Луганске Политика, 11:06
Эксперты объяснили, почему зумеры не готовы работать во вред здоровью
РАДИО
 Общество, 11:06
Война на $100 млрд: почему раскололся рынок ставок в СШАПодписка на РБК, 11:02
Продажи виниловых пластинок выросли на 15% из-за «моды на ретро» Технологии и медиа, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
✍🏻 «Диктатор» или «либерал». Пройдите тест и узнайте, какой вы лидер 11:00