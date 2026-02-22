Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин всегда придерживается вежливого и сдержанного стиля в публичных высказываниях и не допускает оскорблений в адрес лидеров других государств. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».

«Давайте не будем обращать внимание на [президента Украины Владимира] Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов», — сказал он, призвав равняться на Путина.

Ранее Зеленский неоднократно резко высказывался в адрес официальных лиц, включая российских и зарубежных политиков. Так, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан думает не об укреплении армии своей страны, а «вероятно, об увеличении собственного живота ».

Позднее в интервью американскому журналисту Питеру Моргану Зеленский заявил, что ему не нужно «все это историческое дерьмо», которое российская и американская делегации обсуждают в рамках мирного процесса.