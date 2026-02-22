 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль заявил о соблюдении Путиным рамок приличия в своих высказываниях

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин всегда придерживается вежливого и сдержанного стиля в публичных высказываниях и не допускает оскорблений в адрес лидеров других государств. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».

«Давайте не будем обращать внимание на [президента Украины Владимира] Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов», — сказал он, призвав равняться на Путина.

Орбан со словами «дорогой Владимир» ответил Зеленскому о «животе Виктора»
Политика
Виктор Орбан

Ранее Зеленский неоднократно резко высказывался в адрес официальных лиц, включая российских и зарубежных политиков. Так, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский лидер заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан думает не об укреплении армии своей страны, а «вероятно, об увеличении собственного живота».

Позднее в интервью американскому журналисту Питеру Моргану Зеленский заявил, что ему не нужно «все это историческое дерьмо», которое российская и американская делегации обсуждают в рамках мирного процесса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин Владимир Зеленский
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Политика
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Политика
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта Политика, 15:44