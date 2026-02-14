Орбан со словами «дорогой Владимир» ответил Зеленскому о «животе Виктора»

Зеленский не понимает, что разговор сосредоточен не вокруг действий отдельных лиц, а на будущем Венгрии, Украины и всей Европы, заявил Орбан. Именно поэтому, по его словам, Киев не сможет стать членом Евросоюза

Виктор Орбан (Фото: Prime Minister's Press Office / Reuters)

Сегодня дискуссии на мировой арене касаются не личностей и решений конкретных политиков, а в том числе будущего Венгрии, Украины и Европы. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в X, отвечая украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

К посту Орбан прикрепил видеозапись выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, а именно — момент, где тот говорит, что «Виктор» думает не об укреплении армии своей страны, а «вероятно, об увеличении собственного живота». Зеленский не уточнил, кого имеет ввиду, но ранее он уже критиковал «Виктора», а Орбан принимал слова на свой счет.

«Дорогой Владимир! Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз», — написал Орбан.

Он добавил, что выступление Зеленского в значительной степени поможет венграм яснее увидеть ситуацию. «Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — добавил политик.

Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в Евросоюз. Как писала Berliner Zeitung (BZ), в последнее время Будапешт вступил в открытое противостояние с Киевом из-за стремление последнего ускорить этот процесс.

Зеленский настаивает на «конкретной дате» и на том, чтобы он была частью любого соглашения, заключаемого с США, Россией и Европой. В противном случае, по словам украинского президента, «Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс — даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей». В частности, глава государства утверждал, что Киев будет «технически готов» к вступлению в ЕС к 2027 году.

Будапешт предостерегает от «поспешного» принятия Украины в Евросоюз. По словам источников BZ, в венгерском правительстве считают, что быстрое вступление в ЕС сопряжено с риском прямого военного конфликта и нанесет серьезный ущерб европейской экономике. Орбан же говорил, что вступление в ЕС — это «процесс, основанный на заслугах», а условия для этого устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты.

Зеленский подписал заявку на членство его страны в ЕС в феврале 2022 года, вскоре после начала российской военной операции. Для принятия в союз нового члена необходимо согласие всех действующих участников объединения и соответствие определенным критериям.

Возможное вступление Украины в Евросоюз — ее суверенное право, поскольку речь не идет о военном альянсе, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.