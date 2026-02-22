«Роскосмос» опубликовал фото ночного Петербурга с борта МКС
«Роскосмос» опубликовал фотографию Санкт-Петербурга, сделанную с борта Международной космической станции. Снимком с корпорацией поделился космонавт Сергей Кудь‑Сверчков.
На кадре виден ночной Санкт‑Петербург с городской подсветкой. Заметно также северное сияние, которое в большей степени затронуло Мурманскую область и Карелию, но было видно и в Санкт-Петербурге.
16 февраля «Роскосмос» публиковал снимок балканского циклона, который накрыл Москву и область. Атмосферный фронт сформировался в акватории Средиземного моря близ Балканского полуострова. Прохождение циклона над столицей и Подмосковьем зафиксировали спутники «Электро‑Л» и «Арктика‑М».
