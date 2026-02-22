Министр обороны Дании: Гренландия не нуждается во внешней медицинской помощи

В Дании ответили на идею Трампа отправить госпитальное судно к Гренландии

Больница Илулиссата, Гренландия (Фото: Reinhard Pantke / imageBROKER.com / Global Look Press)

Система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Danmarks Radio. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об отправке к острову госпитального судна для оказания медицинской помощи.

«Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. И гренландцы также могут получить специализированное лечение в Дании», — подчеркнул министр.

Поульсен также отметил, что нет необходимости в специальных мерах по обеспечению здравоохранения на острове.

«Правительство Гренландии уже сегодня занимается этим, а Содружество (Дания, Фарерские острова, Гренландия. — РБК) — если возникнет необходимость», — заключил министр.

Ранее Трамп заявил, что отправил в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы помочь «больным людям».

«В сотрудничестве с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправляем в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают помощь. Он уже в пути!!!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. В начале февраля он пошутил, что остров может стать 52-м штатом.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил Трамп.