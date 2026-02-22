 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Дании ответили на идею Трампа отправить госпитальное судно к Гренландии

Министр обороны Дании: Гренландия не нуждается во внешней медицинской помощи
Больница Илулиссата, Гренландия
Больница Илулиссата, Гренландия (Фото: Reinhard Pantke / imageBROKER.com / Global Look Press)

Система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Danmarks Radio. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об отправке к острову госпитального судна для оказания медицинской помощи.

«Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. И гренландцы также могут получить специализированное лечение в Дании», — подчеркнул министр.

Поульсен также отметил, что нет необходимости в специальных мерах по обеспечению здравоохранения на острове.

«Правительство Гренландии уже сегодня занимается этим, а Содружество (Дания, Фарерские острова, Гренландия. — РБК) — если возникнет необходимость», — заключил министр.

Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией

Ранее Трамп заявил, что отправил в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы помочь «больным людям».

«В сотрудничестве с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправляем в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают помощь. Он уже в пути!!!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. В начале февраля он пошутил, что остров может стать 52-м штатом.

«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Гренландия Дания США Дональд Трамп медицинская помощь судно
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что решил позаботиться о «многих больных» в Гренландии
Политика
В Вашингтоне объяснили интерес США к Гренландии
Политика
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи Спорт, 15:00
«Роскосмос» опубликовал фото ночного Петербурга с борта МКС Общество, 14:55
В России обновили ГОСТ на растворимый кофе Общество, 14:44
Побеждает серость. Почему из компаний увольняют сильных, а не слабых Образование, 14:36
Шесть регионов Украины частично обесточены Политика, 14:31
Россиянка взяла чужие лыжи. Что происходит в последний день Олимпиады Спорт, 14:30
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд Спорт, 14:29
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде Спорт, 14:27
В Кремле назвали процесс переговоров по Украине сложным и рабочим Политика, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
В Москве зафиксирован третий подряд рекорд высоты снежного покрова Город, 14:14
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве Политика, 14:08
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото Спорт, 14:05
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева Политика, 14:03