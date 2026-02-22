В Дании ответили на идею Трампа отправить госпитальное судно к Гренландии
Система здравоохранения Гренландии не нуждается во внешней помощи, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Danmarks Radio. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об отправке к острову госпитального судна для оказания медицинской помощи.
«Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь в Гренландии. И гренландцы также могут получить специализированное лечение в Дании», — подчеркнул министр.
Поульсен также отметил, что нет необходимости в специальных мерах по обеспечению здравоохранения на острове.
«Правительство Гренландии уже сегодня занимается этим, а Содружество (Дания, Фарерские острова, Гренландия. — РБК) — если возникнет необходимость», — заключил министр.
Ранее Трамп заявил, что отправил в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы помочь «больным людям».
«В сотрудничестве с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправляем в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают помощь. Он уже в пути!!!» — написал президент США в соцсети Truth Social.
После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно поднимал тему установления контроля США над Гренландией. В начале февраля он пошутил, что остров может стать 52-м штатом.
«У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — заявил Трамп.
