Песков заявил, что Россия ответит на размещение ядерного оружия в Эстонии
Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».
«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он также добавил, что Эстония должна четко это понимать.
«Россия всегда будет делать то, что дóлжно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания», — заключил Песков.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти страны не исключают размещения на ее территории ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов союзников по НАТО.
Министр также заявил, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в альянсе на наднациональном уровне.
