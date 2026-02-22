 Перейти к основному контенту
Песков заявил, что Россия ответит на размещение ядерного оружия в Эстонии

Песков: если в Эстонии появится ядерное оружие, Россия ответит
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия не угрожает Эстонии и другим европейским странам, но будет принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил информационной службе «Вести».

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что Эстония должна четко это понимать.

«Россия всегда будет делать то, что дóлжно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания», — заключил Песков.

Глава МИД Эстонии допустил размещение в стране ядерного оружия
Политика
Маргус Цахкна

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что власти страны не исключают размещения на ее территории ядерного оружия, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов союзников по НАТО.

Министр также заявил, что Европа не должна отвергать идею о ядерном сдерживании в альянсе на наднациональном уровне.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

