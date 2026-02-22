В Бишкеке произошел пожар в коттеджном городке
В Октябрьском районе Бишкека произошел пожар в жилом доме на улице Балык‑Кумар в коттеджном городке «Браво». Об этом сообщило МЧС, передает агентство АКИpress.
По предварительным данным, спасателям поступило сообщение о возгорании, после чего в 11:46 к тушению привлекли два отделения пожарно-спасательной части.
На кадрах из соцсетей видно, как из окон дома валит густой черный дым.
В МЧС отметили, что дополнительная информация о возгорании будет предоставлена позже.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски