В Бишкеке произошел пожар в коттеджном городке

Video

В Октябрьском районе Бишкека произошел пожар в жилом доме на улице Балык‑Кумар в коттеджном городке «Браво». Об этом сообщило МЧС, передает агентство АКИpress.

По предварительным данным, спасателям поступило сообщение о возгорании, после чего в 11:46 к тушению привлекли два отделения пожарно-спасательной части.

На кадрах из соцсетей видно, как из окон дома валит густой черный дым.

В МЧС отметили, что дополнительная информация о возгорании будет предоставлена позже.