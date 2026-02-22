 Перейти к основному контенту
Общество
0

На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна

ИКИ РАН: на обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас не наблюдается ни одного пятна, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Звезда выглядит как «идеальный диск без каких-либо особенностей».

Солнечные пятна связаны с магнитным полем — темные участки возникают в местах высокой концентрации магнитного потока. Поскольку энергия для вспышек связана с магнитными полями, число и площадь пятен коррелируют с уровнем солнечной активности.

В лаборатории отметили, что полное исчезновение пятен обычно происходит в годы солнечного минимума. «Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад», — отметили ученые.

Кроме того, 22 февраля, впервые с 2024 года, индекс вспышечной активности снизился до нуля.

Ученые напомнили, что в истории фиксировались продолжительные периоды резкого снижения числа пятен на Солнце. Один из наиболее известных — минимум Маундера (1645–1715 годы), который совпал с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода в Европе и Северной Америке.

В лаборатории подчеркнули, что текущая депрессия активности не может быть длительной, однако столь резкое падение той после «исключительно бурного начала года» стало неожиданным.

Активность вспышек на Солнце упала почти до нуля
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

13 февраля лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН также сообщала, что вспышечная активность на Солнце снизилась почти до нуля после ухода активной области 4366 за горизонт. Тогда на звезде оставались две активные области размером около 1,5 млн км, которые вместе с протуберанцем образовали «смайлик» — с глазами и улыбкой.

