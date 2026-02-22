 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Регулятор сможет без суда блокировать сайты с продажей табака

Блокировку сайтов продажи табака без суда разрешат с 1 марта
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) сможет с 1 марта 2026 года без суда принимать решение о блокировке сайтов, продающих табачную и никтотиносодержащую продукцию. Это следует из постановления правительства России.

Регулятор в досудебном порядке начал блокировать сайты с предложениями дистанционной продажи спирта и другого алкоголя с 15 июня 2018 года.

Блокировать сайты, торгующие алкоголем, без решения суда ранее, с октября 2017 года, мог Роскомнадзор на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». До июня 2018-го он выносил решения о блокировке на основании запросов службы по регулированию алкогольного рынка.

Росалкогольтабакконтроль — шестое ведомством, которое может принимать решение о внесудебной блокировке, такие же полномочия есть у Генпрокуратуры, МВД, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора.

