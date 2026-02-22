Австралийский военный корабль прошел через Тайваньский пролив

Корабль Королевского военно-морского флота Австралии прошел через Тайваньский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

«Все взаимодействия с иностранными судами и самолетами проходили безопасно и профессионально», — уточнил он.

В свою очередь, китайская газета Global Times со ссылкой на источник в вооруженных силах пишет, что силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществляла полное отслеживание и мониторинг судна на протяжении всего транзита.

Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, сам остров — своей провинцией, а Тайваньский пролив — водами, находящимися под его юрисдикцией. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.

Согласно международному праву, Тайваньский пролив является зоной, в которой действует свобода судоходства и надводного пролета.