Австралийский военный корабль прошел через Тайваньский пролив
Корабль Королевского военно-морского флота Австралии прошел через Тайваньский пролив, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.
«Все взаимодействия с иностранными судами и самолетами проходили безопасно и профессионально», — уточнил он.
В свою очередь, китайская газета Global Times со ссылкой на источник в вооруженных силах пишет, что силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществляла полное отслеживание и мониторинг судна на протяжении всего транзита.
Пекин считает правительство на Тайване сепаратистским, сам остров — своей провинцией, а Тайваньский пролив — водами, находящимися под его юрисдикцией. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.
Согласно международному праву, Тайваньский пролив является зоной, в которой действует свобода судоходства и надводного пролета.
