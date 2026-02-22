В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции

В Абхазии возбудили уголовное дело после того, как один из лидеров оппозиции Эшсоу Какалия попал в больницу с травмами и огнестрельным ранением, сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным полиции, днем 21 февраля в кафе национальной кухни «Апсны» в Сухуме Какалия получил телесные повреждения и огнестрельные ранения. Оперативный состав УВД подняли по тревоге, также был объявлен план-перехват. Пострадавшего доставили в Центральную республиканскую больницу.

Возбуждено дело по ст. 105 и ст. 217 УК Абхазии (нанесение тяжкого вреда здоровью; yезаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

«Дело, расследует <...> следственный отдел УВД по г. Сухум. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к данному преступлению», — говорится в сообщении.

Какалия — бывший заместитель генпрокурора Абхазии, с 2013 по 2016 годы занимал должность заместителя секретаря Совета Безопасности Абхазии. Ныне Какалия — зампредседателя оппозиционной Абхазской общественной организации «Аидгылара»