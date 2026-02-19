 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Молдавии заявили о раскрытии планов покушений на публичных лиц Украины

Согласно заявлению полиции Молдавии, расследование проходит по факту подготовки «физической ликвидации нескольких публичных лиц на Украине». Подробности будут известны позднее, уточнило ведомство
Фото: Dan Morar / Shutterstock
Фото: Dan Morar / Shutterstock

Молдавские полицейские и правоохранительные органы Украины проводят расследование из-за подготовки к убийству нескольких публичных лиц на Украине, сообщает пресс-служба полиции Молдавии в телеграм-канале.

«Группа <...> расследует факт подготовки физической ликвидации нескольких публичных лиц на Украине — преступной деятельности, направляемой российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что сообщит подробности «после завершения процессуальных действий».

Обвинения в попытках покушения на публичных украинских лиц уже предъявлялись ранее России со стороны Украины. В июне 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о подготовке покушений на представителей украинского руководства, в том числе на украинского президента Владимира Зеленского, главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Тогда были задержаны два полковника управления госохраны, которые, как утверждает СБУ, работали на ФСБ России.

В Кремле тогда ответили, что доверять информации СБУ не стоит. «В целом, как вы понимаете, вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фигурантов дела о покушении на Алексеева обвинили в терроризме
Политика
Любомир Корба

В июне 2025 года ФСБ России сообщила об аресте агентов молдавских спецслужб. По словам одного из них, в июне 2024 года его завербовал «сотрудник Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности». «Нам сказали, что нам нужно вылететь в город Москву для выполнения важного задания для разведки Республики Молдова», — сказал агент. Второй задержанный сообщил, что был завербован летом 2023 года.

Против них тогда завели дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полина Харчевникова
Молдавия Украина покушение расследование
