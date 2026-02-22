В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал
Индексация пенсий в России должна проводиться каждые три месяца, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«При нынешних подходах индексация пенсий не успевает за реальным ростом цен и тарифов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Парламентарий добавил, что и сам размер пенсии также должен быть выше.
«Мы в свое время ратифицировали международную конвенцию труда, по которой пенсия должна составлять не менее 40% от зарплаты. Сегодня, чтобы вы понимали, 24%», — указал Миронов.
Пенсии граждан, достигших 80-летия в феврале, повысят с 1 марта. Право получать проиндексированную надбавку к фиксированной страховой пенсии после достижения этого возраста прописано в ч. 1 ст. 17 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». С 1 января фиксированная часть пенсии — 9584,69 рубля, соответственно, удвоенная — 19 169,38 рубля.
То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности. Перерасчет выплаты производится со дня ее установления.
С 2015 года пенсия по старости состоит из накопительной и страховой частей. Наличие первой зависит от самого пенсионера, вторую обеспечивает государство. Накопительную выплачивают из средств, которые сформировали за счет страховых взносов работодателей, а также дохода от их инвестирования. Индексация страховых пенсий работающих пенсионеров производится с 1 января 2025 года.
В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий. Всего в стране около 43 млн пенсионеров. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%.
