Общество⁠,
0

Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет

Один из основателей жанра сальса, композитор пуэрториканского происхождения Вилли Колон умер возрасте 75 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи.

Причина смерти не уточняется.

Колон родился 28 апреля 1950 года в Нью-Йорке в семье пуэрториканцев. Он был пионером сальсы, начал играть на трубе в 12 лет, затем переключился на тромбон. К 15 годам он уже записывался на лейбле латиноамериканской музыки Fania Records, в 17 — выпустил первый альбом. Он также работал продюсером и аранжировщиком многих альбомов Fania.

Умерла звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик
Общество
Джеймс Ван Дер Бик

Колон также участвовал в гражданской и политической жизни Нью-Йорка, в частности, был специальным помощником и пресс-секретарем мэра Дэвида Динкинса — с 1989 по 1993 год.

В 2010-х Колон поступил в полицейскую академию. В возрасте 64 лет он был приведен к присяге и восемь лет проработал в департаменте на неполной ставке, продолжая при этом выступать. В 2022 году ушел в отставку.

Анастасия Лежепекова
музыка смерть США
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48
