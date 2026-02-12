 Перейти к основному контенту
Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер от рака

Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по главной роли в сериале «Бухта Доусона», умер на 49-м году жизни, сообщает The Guardian.

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик рассказал, что ему диагностировали рак кишечника. В 2025 году актер заявлял о намерении продать личные вещи и памятные предметы, связанные с работой в кино и на телевидении, чтобы оплатить лечение.

Умер актер из фильма «Одинокая женщина с ребенком» Владимир Рулла
Общество
Владимир Рулла

Ван Дер Бик родился в 1977 году в штате Коннектикут. В детстве он получил травму головы во время игры в футбол, после чего врачи рекомендовали отказаться от спорта, и он занялся актерским мастерством. Широкую известность актер получил в 1998 году, сыграв Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона». В том же году журнал People включил его в список самых красивых людей мира.

После завершения сериала он снимался в фильмах «Студенческая команда», где сыграл вместе с Полом Уокером, «Правила секса», «Очень страшное кино», а также в сериале «Не верь су*** из квартиры 23», где сыграл ироничную версию самого себя. Он участвовал в комедийных проектах и интернет-скетчах, в том числе для сайта Funny or Die.

После сообщения о болезни планировалась благотворительная встреча актеров «Бухты Доусона» с участием Кэти Холмс, Мишель Уильямс и Джошуа Джексона, однако из-за состояния здоровья Ван Дер Бик не смог присутствовать на мероприятии.

У Джеймса Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей.

