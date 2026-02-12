Умер звезда сериала «Бухта Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по главной роли в сериале «Бухта Доусона», умер на 49-м году жизни, сообщает The Guardian.

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик рассказал, что ему диагностировали рак кишечника. В 2025 году актер заявлял о намерении продать личные вещи и памятные предметы, связанные с работой в кино и на телевидении, чтобы оплатить лечение.

Ван Дер Бик родился в 1977 году в штате Коннектикут. В детстве он получил травму головы во время игры в футбол, после чего врачи рекомендовали отказаться от спорта, и он занялся актерским мастерством. Широкую известность актер получил в 1998 году, сыграв Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона». В том же году журнал People включил его в список самых красивых людей мира.

После завершения сериала он снимался в фильмах «Студенческая команда», где сыграл вместе с Полом Уокером, «Правила секса», «Очень страшное кино», а также в сериале «Не верь су*** из квартиры 23», где сыграл ироничную версию самого себя. Он участвовал в комедийных проектах и интернет-скетчах, в том числе для сайта Funny or Die.

После сообщения о болезни планировалась благотворительная встреча актеров «Бухты Доусона» с участием Кэти Холмс, Мишель Уильямс и Джошуа Джексона, однако из-за состояния здоровья Ван Дер Бик не смог присутствовать на мероприятии.

У Джеймса Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей.