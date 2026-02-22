NYT рассказала, как повстанцы перехитрили «миллиардную армию» Колумбии
В Колумбии повстанцы с помощью переоборудования недорогих дронов «поставили в затруднительное положение» армию, располагающую многомиллиардным бюджетом. Об этом пишет New York Times со ссылкой на сотрудников правительственных служб безопасности.
Колумбийские солдаты, защищавшие государственную нефтеперерабатывающую станцию недалеко от границы с Венесуэлой, в последние недели неоднократно подвергались атакам двух повстанческих группировок. Как отмечает издание, за 15 дней военные сбили 50 беспилотников. Позднее появился гораздо более крупный дрон, обычно используемый для распыления пестицидов, с четырьмя гранатами на борту. Батальон не смог его вовремя обнаружить — гранаты взорвались, один военный погиб.
Один из источников рассказал газете, что использование дронов повстанцами растет «тревожными темпами», а пресечь их приобретение сложно — они покупаются в Колумбии, в том числе онлайн, или контрабандой ввозятся из Венесуэлы.
Как уточнил в беседе с NYT один из сотрудников службы безопасности, само оборудование для борьбы с беспилотниками, скорее всего, станет целью повстанцев. Двое собеседников издания также указали, что некоторые повстанцы имеют доступ к беспилотникам с оптоволоконной связью — она, в частности, делает дроны невосприимчивыми к помехам со стороны большинства средств противодействия.
Повстанческое движение в Колумбии берет начало в 1964 году — тогда президент Гильермо Леон Валенсия распорядился начать атаку на автономию Маркеталия — неподконтрольную властям территорию со своими органами самоуправления. Основные группировки — Революционные вооруженные силы Колумбии и Армия национального освобождения — левые партизаны, борющиеся с правительством за перераспределение земли и власти.
В середине января Колумбия запустила проект стоимостью $1,68 млрд по разработке защиты от повстанческих беспилотников. Как писал Reuters, в стране 2024-го по 2025 год было зафиксировано 264 атаки с использованием БПЛА, начиненных взрывчаткой.
