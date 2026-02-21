Взрослый и ребенок пострадали при ударе дрона в Белгородской области

Два мирных жителя — взрослый и трехлетний ребенок — ранены в районе хутора Красиво в Белгородской области, где беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Мужчину и трехлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ <...> Машина получила повреждения», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших переведут в медучреждения Белгорода.

Гладков объявил об опасности атаки БПЛА в региона в 21:10 мск. Незадолго до этого губернатор сообщил о двух пострадавших при ударе дрона по автомобилю в районе села Головчино.