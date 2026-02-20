NASA запланировала запуск миссии к Луне на март

Запуск планируется произвести 6 марта, миссия продлится 10 дней. В полет должны отправиться четыре астронавта — три американца и один канадец

Фото: Steve Nesius / Reuters

NASA планирует запустить астронавтов к Луне в марте в рамках миссии Artemis II, передает The Washington Post.

Это может произойти 6 марта. Официальные лица сообщили, что четыре астронавта — трое американцев и один канадец — планируют совершить облет Луны с космодрома имени Кеннеди во Флориде. До полета они пройдут обязательный двухнедельный медицинский карантин в Хьюстоне.

У агентства есть всего пять дней в марте на запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с экипажем. Если старт не состоится в эти даты, следующая возможность появится только в конце апреля.

Ключевым этапом остается прохождение комиссии по готовности к полету, которая соберется в конце следующей недели. После одобрения комиссии астронавты в начале марта вернутся во Флориду, где начнется финальный обратный отсчет.

Миссия продлится почти 10 дней. Для астронавтов это первый полет на 98-метровой ракете SLS. До сих пор она летала только один раз — в беспилотном режиме в 2022 году.

Глава NASA Джаред Айзекман оценил вторую генеральную репетицию, состоявшуюся накануне, как значительный прогресс. Он назвал ее «большим шагом к возвращению Америки в лунную среду».

Следующий этап лунной программы — Artemis III. В рамках этой программы через несколько лет планируют произвести высадку двух астронавтов в районе Южного полюса Луны.

Однако, по словам руководителя отдела разработки исследовательских систем NASA Лори Глейза, до выбора экипажа для этой высадки пройдут месяцы, а возможно, и год. Слишком много деталей еще предстоит согласовать, в том числе кто построит лунный модуль: SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса.

Ранее запуск в рамках миссии Artemis II планировался 8 февраля, однако тогда во время генеральной репетиции была зафиксирована неисправность с подачей криогенного топлива в основную ступень носителя.

Позднее специалисты возобновили подачу жидкого водорода, однако уровень утечки на стыке шланга и хвостовой сервисной мачты все еще превышал допустимые значения. Из-за этого заправку водородом приостановили как на основной, так и верхней ступенях ракеты. Спустя время наземные службы возобновили подачу топлива.

Для обеспечения безопасности полета в начале февраля полет перенесли. Айзекман тогда сообщил, что команда проанализирует данные, устранит неполадки, произведет необходимый ремонт и проведет дополнительную генеральную репетицию перед запуском в марте.