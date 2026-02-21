 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Становое Раменского муниципального округа, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Московской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Становое поступило в дежурную часть в 07:35 мск 21 февраля. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дом полностью горит изнутри. Причиной быстрого распространения огня, по предварительным данным, стал поздний звонок в экстренные службы, уточнили в ведомстве.

Внутри дома специалисты обнаружили тела двух погибших — мужчины и женщины. К 12:15 мск пожарные ликвидировали возгорание на площади 48 кв.м.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования. «Причины пожара устанавливаются специалистами», — говорится в сообщении.

В центре Москвы произошел пожар в жилом 8-этажном доме
Общество
Фото:Екатерина Сушкова / URA.ru / Global Look Press

Вечером 21 февраля в центре Москвы загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Донской. Пожарные спасли человека. Его передали медикам для осмотра.



Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Подмосковье Раменское пожар погибшие частный дом МЧС
Лента новостей
