0

В центре Москвы произошел пожар в жилом 8-этажном доме

Фото: Екатерина Сушкова / URA.ru / Global Look Press
Фото: Екатерина Сушкова / URA.ru / Global Look Press

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы — по адресу ул. Пресненский Вал, д. 5, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, огонь вспыхнул на верхнем, восьмом этаже строения. Возгоранию присвоен повышенный уровень сложности.

Информацию о возгорании подтвердили в депздраве Москвы. По данным ведомства, на месте работают несколько бригад скорой помощи и столичного Центра медицины катастроф. Число пострадавших не уточняется.

Как пишет телеграм-канал 112, возгорание началось с комнаты консьержа. На месте работают экстренные службы, 11 человек уже спасено.

По данным «Яндекс карт», движение в районе дома, где произошел пожар, затруднено. В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что движение от ул. Красная Пресня до ул. Ходынская перекрыто в обоих направлениях. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
пожар Москва жилой дом
