Арабские страны осудили заявление посла США о претензиях Израиля на земли

Майк Хакаби (Фото: Mattie Neretin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заявление посла США Майка Хакаби о претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата «чрезвычайно радикальные», заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт, передает издание Daily News Egypt.

Он отметил, что слова Хакаби игнорируют основы дипломатии и способы «разжечь религиозные и национальные чувства» во время мирных переговоров.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) назвала высказывания Хакаби «опасными и безответственными». В организации подчеркнули, что подобные заявления являются прямым призывом к нарушению международного права и Устава ООН.

«Эта риторика основана на ложных исторических и идеологических нарративах. Она подпитывает экстремизм и поощряет израильскую оккупацию продолжать незаконную политику перемещения населения и аннексии палестинских земель», — заявили в ОИС.

Министерство иностранных дел Иордании охарактеризовало слова посла как «абсурдные и провокационные». Официальный представитель МИД Фуад Маджали в комментарии изданию Arab News заявил, что подобные заявления нарушают дипломатические нормы и суверенитет стран региона.

В Аммане также указали на противоречие: слова Хакаби о возможности аннексии Западного берега идут вразрез с официальной позицией администрации президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял об отказе от подобных планов.

Ранее Хакаби дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы журналист затронул тему Ветхого Завета и спросил имеет ли Израиль в соответствии с ним право на земли Израиля, Иордании, Сирии, Ливана, большие части Саудовской Аравии и Ирака. Хакаби признал, что в главе 15 книги Бытия идет речь о большом участке земли. «Было бы прекрасно, если бы они забрали все. Но я не думаю, что мы сегодня об этом говорим», — сказал он. Позднее Хакаби уточнил, что Израиль в настоящее время не стремится захватить эти территории.