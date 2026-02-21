 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвич отдал мошенникам ₽42 млн после сообщения от «экс-начальника»

Москвич отдал мошенникам 41,8 млн руб. после сообщения от «экс-начальника»
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

65-летний житель Москвы перевел мошенникам более 41,8 млн руб. после сообщения в мессенджере от «бывшего начальника», сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

По информации ведомства, в сообщении бывший руководитель предупредил мужчину о «проверке в связи с утечкой персональных данных». Вскоре после этого с жителем Москвы связались подставные сотрудники правоохранительных органов и финансовой организации.

Мошенники убедили жертву, что с его счетов якобы переводятся деньги на спонсирование противоправных действий. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчине предложили временно перевести все сбережения в «резервный фонд».

В течение шести дней москвич выполнял инструкции телефонных аферистов. Сначала он снял в двух разных банках почти 38 млн руб., а затем обменял иностранную валюту в размере 3 млн руб. Все деньги он перевел на счета аферистов. Общая сумма ущерба составила 41,8 млн рублей.

Мошенники выманили у пенсионера ₽58,7 млн по схеме с заменой счетчиков
Общество
Фото:Александра Хрусталь / РИА Новости

На этом аферисты не остановились и попытались убедить мужчину взять кредит под залог квартиры. «Только счастливое стечение обстоятельств и невозможность быстро провести оценку недвижимости уберегли потерпевшего от этого шага», — отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Правоохранители устанавливают личности мошенников.

В сентябре 2025 года 13-летняя девочка из Москвы перевела мошенникам 1,2 млн руб. со счетов своей бабушки. Подростку позвонил аферист, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он запугал ребенка нарушением закона и проблемами с налоговой службой и убедил «задекларировать» деньги бабушки, переведя их на контролируемые злоумышленниками счета.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
мошенники Москва прокуратура
