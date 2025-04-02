Мошенники выманили у пенсионера ₽58,7 млн по схеме с заменой счетчиков

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Пенсионер перевел телефонным мошенникам, который действовали по уже известной схеме, 58,7 млн руб., сообщила пресс-служба Прокуратуры Москвы в своем телеграм-канале.

Там рассказали, что неизвестный человек позвонил 80-летнему мужчине и сообщил, что «в доме будет производиться замена электросчетчиков». Потом он попросил жертву продиктовать код из смс.

После того, как пенсионер выполнил просьбу, ему поступил другой звонок. Собеседник представился сотрудником «Госуслуг» и спросил совершал ли мужчина перевод 800 тыс. руб., на что пенсионер ответил отрицательно. Тогда звонивший соединил жертву с якобы представителем банка. Тот подтвердил снятие денег и сообщил, что на пожилого мужчину «оформлен кредит в размере 19 млн рублей».

Чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление, сказали жулики пенсионеру. Далее, после поступления денег на счета, их нужно срочно обналичить и передать инкассатору. В результате, пожилой мужчина передал «инкассаторам» 20 млн руб.

В последующие дни он отдал мошенников сначала более 21 млн руб., а потом еще $32 тыс. и €28 тыс.

Позже, пожилой мужчина продал свой автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» за 4,5 млн руб. также по указанию злоумышленников, которые заявили, что у машины появился второй собственник. Полученные от продажи деньги пенсионер также передал мнимому инкассатору.

Ранее МВД предупредило, что мошенники начали красть деньги у пенсионеров по схеме с заменой счетчика. После того, как жулик представляется работником энергетической компании, он просит продиктовать код из смс. Далее пенсионеру звонит лжепредставитель полиции или якобы работник Росфинмониторинга, портала Mos.ru, иной социальной структуры или правоохранительных органов.

Злоумышленник утверждает, что мошенники получили доступ к персональным данным жертвы и пытаются завладеть его сбережениями. Чтобы не потерять деньги, их нужно снять со счетов и передать курьеру. Иногда на этом этапе мошенники убеждают пенсионера в том, что преступники от его имени оформили доверенность на третье лицо. Тогда жертве нужно установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. После выполнения такой инструкции у пенсионеров списывают деньги.