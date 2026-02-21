 Перейти к основному контенту
0

В Воткинске отменили масленичные гуляния на фоне угрозы атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Заметаев
Алексей Заметаев (Фото: Алексей Заметаев / VK)

Власти Воткинска в Удмуртии приняли решение об отмене массовых масленичных гуляний в связи с усилением мер безопасности, сообщил глава города Алексей Заметаев. Ранее сегодня в республике объявляли угрозу атаки БПЛА.

Праздничные мероприятия должны были пройти на Центральной площади города. Заметаев призвал горожан провести субботний день с близкими.

Утром 21 февраля глава Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил об угрозе атаки БПЛА. В южных районах республики сработали сирены. Спустя несколько часов Бречалов написал об отбое сигнала «Опасное небо».

За два часа над Россией уничтожили 12 беспилотников
Политика

Также масленичные гуляния отменили в Казани. Причина — угроза атаки дронов. В городском управлении уточнили, что дополнительные занятия и кружки в учреждениях культуры «проводятся в штатном режиме».

Теги
