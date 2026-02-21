 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении персональных санкций против 82 россиян и 44 российских компаний. Документы опубликованы на сайте главы государства.

В первый санкционный пакет вошли 46 граждан России и 44 российские компании, которые, по утверждению офиса президента, обслуживают российский военно-промышленный комплекс.

Во второй пакет включены 225 человек, в том числе 36 россиян. Как заявили в офисе президента, они являются капитанами судов, занимающимися экспортом российских нефтепродуктов.

Украина ввела санкции против Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко

Санкции, помимо прочего, подразумевают блокировку активов на территории Украины, запрет на полеты над страной, а также на приобретение в собственность земельных участков.

18 февраля Зеленский ввел санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. «Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции», — написал Зеленский.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Зеленский санкции Украина россияне
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Каллас назвала дату одобрения 20-го пакета санкций против России
Политика
Украина ввела санкции против Лукашенко
Политика
Трамп на год продлил санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Захарова заявила о вбросах Запада о позиции России на переговорах Политика, 15:57
Украина впервые за 16 лет осталась без медалей на зимней Олимпиаде Спорт, 15:51
NYT узнала об эвакуации войск США со своих баз на Ближнем Востоке Политика, 15:43
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет Общество, 15:39
В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером. Фоторепортаж Общество, 15:36 
NYT рассказала о росте культа брутальности в Белом доме Общество, 15:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клебо первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх Спорт, 15:28
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде Спорт, 15:11
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО. Видео Общество, 15:09
Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян Политика, 15:08
Парадокс отключения. Почему провалилась концепция work-life balance Образование, 15:03
«Скачка закрытия общепита стоит ждать к весне»: рестораторы и аналитикиПодписка на РБК, 15:03