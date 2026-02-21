Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении персональных санкций против 82 россиян и 44 российских компаний. Документы опубликованы на сайте главы государства.

В первый санкционный пакет вошли 46 граждан России и 44 российские компании, которые, по утверждению офиса президента, обслуживают российский военно-промышленный комплекс.

Во второй пакет включены 225 человек, в том числе 36 россиян. Как заявили в офисе президента, они являются капитанами судов, занимающимися экспортом российских нефтепродуктов.

Санкции, помимо прочего, подразумевают блокировку активов на территории Украины, запрет на полеты над страной, а также на приобретение в собственность земельных участков.

18 февраля Зеленский ввел санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. «Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции», — написал Зеленский.