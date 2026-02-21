 Перейти к основному контенту
Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Зоя&nbsp;Дородова
Зоя Дородова (Фото: Александр Деев / VK)

Умерла участница коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова, сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице во «ВКонтакте».

Ей было 85 лет.

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль», — написал он.

Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек»
Общество
Екатерина Шкляева

Дородова родилась 15 апреля 1940 года в Буранове и практически всю жизнь проработала поваром.

Отпевание состоялось 21 февраля в 12:00 в храме Святой Троицы в селе.

В 2012 году «Бурановские бабушки» выступили на конкурсе «Евровидение» с песней Party for Everybody («Вечеринка для всех»). Коллектив занял второе место.

В 2024 году в возрасте 86 лет умерла другая участница коллектива Екатерина Шкляева.

