Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек»

Екатерина Шкляева (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», — написал Бречалов, выразив соболезнования родным и близким артистки.

Шкляевой было 86 лет. По сообщению Бурановского сельского дома культуры, она родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от села Бураново в деревне, которой уже нет.

Будущая артистка доучилась только до четвертого класса: ей пришлось стать старшей для братьев и сестер, так как мама тяжело заболела, а отца забрали на фронт. Потом работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа переехала обратно в Бураново. Шкляева воспитала троих детей, у нее есть внуки и правнуки.