Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек»
Скончалась одна из участниц «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.
«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», — написал Бречалов, выразив соболезнования родным и близким артистки.
Шкляевой было 86 лет. По сообщению Бурановского сельского дома культуры, она родилась 2 ноября 1937 года неподалеку от села Бураново в деревне, которой уже нет.
Будущая артистка доучилась только до четвертого класса: ей пришлось стать старшей для братьев и сестер, так как мама тяжело заболела, а отца забрали на фронт. Потом работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области. После смерти мужа переехала обратно в Бураново. Шкляева воспитала троих детей, у нее есть внуки и правнуки.
Шкляева выступала на «Евровидении»-2012 в составе фольклорного коллектива «Бурановские бабушки», который занял второе место с песней Party for Everybody. На конкурс также поехали Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Галина Конева и Валентина Пятченко.
Ансамбль «Бурановские бабушки» появился в середине 1970-х годов. С 2008 года солистки выступали с перепевками хитов на удмуртском языке.