Политика
Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео
Video

Южное командование Вооруженных сил США в социальной сети X опубликовало видео удара по судну, которое, по версии американских военных, принадлежало наркоторговцам.

На кадрах видно, как по судну наносят удар, после чего оно загорается.

В результате удара погибли три человека.

США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек
Политика

16 февраля американские военные также нанесли удар по трем судам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек. По утверждению американского командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Удары наркоторговцы США видео Тихий океан
