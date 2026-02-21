Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео
Южное командование Вооруженных сил США в социальной сети X опубликовало видео удара по судну, которое, по версии американских военных, принадлежало наркоторговцам.
На кадрах видно, как по судну наносят удар, после чего оно загорается.
В результате удара погибли три человека.
16 февраля американские военные также нанесли удар по трем судам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек. По утверждению американского командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.
