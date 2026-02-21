 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Дели предупредили о риске теракта на фоне проведения саммита по ИИ

Фото: Sonu Mehta / Hindustan Times / Sipa USA / ТАСС
Полиция Дели усилила меры безопасности в городе из-за возможной угрозы атаки со стороны террористов, сообщает The Indian Express со ссылкой на представителя полиции. В Индии сейчас проходит глобальный саммит по искусственному интеллекту.

По данным разведывательных служб, базирующаяся в Пакистане террористическая организация «Лашкар-и-Тайба» (признана экстремистской и запрещена в России) включила в свой список целей известные религиозные места в Индии.

Источники сообщили, что одной из потенциальных целей может стать храм в районе Чандни Чоук. Возможная угроза взрыва также присутствует вблизи исторической цитадели «Красный форт».

Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна
Политика
Билл Гейтс

С 16 февраля в Нью-Дели проходит глобальный пятидневный саммит по искусственному интеллекту, в котором принимают участие главы 20 государств, генсек ООН Антониу Гутерриш и руководители ведущих мировых компаний.

В частности, его посетили заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава OpenAI Сэм Альтман.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Индия Нью-Дели террористический акт меры безопасности
