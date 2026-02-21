 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле

Полиция в Санкт-Петербурге задержала 50-летнего мужчину, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило около полуночи 18 февраля. После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники установили, что около 23:00 мужчина залил Вечный огонь из бутылки и затем ушел из мемориального парка вместе со знакомым.

На следующий день подозреваемый был задержан. В полиции сообщили, что он не смог объяснить свой поступок. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК (уничтожение, повреждение либо осквернение мемориальных сооружений).

Полицейские поймали затушивших Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Политика

В октябре 2025 года полиция задержала двух подозреваемых по делу о тушении Вечного огня на Марсовом поле — они вылили жидкость из бутылки на пламя. Тогда следователи так же возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК.

Огонь на Марсовом был зажжен в 1957 году — он считается первым в СССР.

Антонина Сергеева
Санкт-Петербург Вечный огонь задержание мужчина Марсово поле
