В зоне военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов

Муслим Муслимов (Фото: melikov05 / Telegram)

В зоне проведения военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов. Он стал 12-м Героем России из республики с начала операции. Об этом сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

«Он погиб, как и жил, — исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России», — заявил Меликов.

Муслим Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев военной операции находился на передовой, прошел путь от солдата до офицера.

В 2024 году за один из подвигов Муслимов получил звание «Герой Российской Федерации». Золотую Звезду дагестанцу вручал министр обороны России Андрей Белоусов.

За время службы Муслимов установил боевой рекорд — его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника.