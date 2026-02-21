WSJ узнал о плане по спасению бизнеса Starbucks

WSJ: Starbuck усиливает фокус на послеобеденном меню для выхода из стагнации

Компания Starbucks планирует сделать свои заведения более привлекательными для посетителей во второй половине дня в надежде стимулировать рост стоимости акций, сообщает The Wall Street Journal.

Пик посещаемости кафе Starbuck приходится на утро до 11 часов, а все остальное время поток посетителей сильно сокращается. Компания планирует расширить ассортимент, сделав акцент на позициях, подходящих для второй половины дня, а не только на кофе, отметила газета.

Это поможет заставить акции компании расти после почти пяти лет стагнации. По предварительным результатам, они уже выросли на 14% в 2026 году. Как пишет газета, прогнозируемый рост выручки к 2028 году составил 5%.

«Для успеха Starbucks необходимо соблюдать тонкий баланс: возродить классическую атмосферу кофейни, одновременно напоминая клиентам о том, что компания предлагает совершенно иной ассортимент напитков и закусок, специально разработанных для послеобеденного времени», — говорится в публикации.