Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса больше дней в неделю
Сотрудников Starbucks обяжут работать из офиса четыре дня в неделю, начиная с октября, сообщила компания. Работать полностью удаленно им разрешили еще во время пандемии коронавируса в 2020 году, передает CNBC.
Для сотрудников, которые предпочли бы уйти из компании, а не возвращаться в офис ещё на один день, Starbucks предлагает «единовременную программу добровольного увольнения с денежной выплатой», сообщил генеральный директор Брайан Никкол в письме к работникам.
Под руководством Никкола сеть кофеен пытается остановить падение продаж в США. Его стратегия направлена на упрощение меню сети, улучшение обслуживания в кофейнях и сокращение времени обслуживания до четырёх минут на один напиток.
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