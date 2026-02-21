 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Приморье арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя

В Приморье за взятки арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя

Суд в Приморском крае заключил под стражу начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу и его заместителя по делу о получении взятки. Мера пресечения назначена на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ранее правоохранители задержали главу департамента по недропользованию по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взятки. Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пришли с обысками в департамент недропользования, подозреваемые были задержаны на своих рабочих местах.

Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования
Политика
Дмитрий Цуканов

По версии следствия, начальник департамента получил незаконное вознаграждение автомобилем Lexus LX600 стоимостью более 17,5 млн руб.

Следствие считает, что в 2021–2025 годах обвиняемый на системной основе передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, которые стали ему известны на занимаемой должности. Кроме того, он организовал выдачу этой компании лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области. Как отмечает прокуратура, условия выдачи были заведомо выгодными для коммерческой структуры.

Заместителя начальника департамента следствие подозревает в том, что с марта 2022 года по февраль 2023 года он за денежное вознаграждение передавал представителю коммерческой организации служебные сведения. Также, по версии следствия, чиновник способствовал принятию решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За эти действия он получил через посредников 350 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении начальника департамента расследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). В отношении его заместителя — по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере).

По данным надзорного ведомства, взяткодатель ранее также был заключен под стражу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Приморский край прокуратура суд арест взятки
Материалы по теме
В Запорожской области и.о. министра арестовали за взятки
Политика
Главного специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга» задержали за взятку
Общество
ВККС дала согласие на арест судьи в отставке из Адыгеи по делу о взятке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
За два часа над Россией уничтожили 12 беспилотников Политика, 09:42
WSJ узнал о плане по спасению бизнеса Starbucks Общество, 09:41
Швеция задумалась о вступлении в еврозону. Почему и когда это случитсяПодписка на РБК, 09:30
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
В ФСБ заявили об угрозе жизни российских военных из-за Telegram Политика, 09:06
Умерла бывшая жена медиамагната Мердока Анна Манн Общество, 09:06
ЛДПР отправит в Госдуму бывшую главу Молодежного парламента Политика, 09:02
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Доллар в марте 2026-го: обрушит ли новый валютный инструмент курс рубля Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: «Храм костей», Гай Ричи и Жора Крыжовников Стиль, 09:00
В Приморье арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя Политика, 08:53
Стали известны финалисты хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 08:52
Еще пять российских аэропортов приостановили полеты Политика, 08:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Почему в Армении начали уголовное преследование католикоса перед выборами Политика, 08:02