В Приморье арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя

В Приморье за взятки арестовали главу департамента по ДФО и его заместителя

Суд в Приморском крае заключил под стражу начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу и его заместителя по делу о получении взятки. Мера пресечения назначена на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ранее правоохранители задержали главу департамента по недропользованию по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого по подозрению в получении взятки. Сотрудники УФСБ по Приморскому краю пришли с обысками в департамент недропользования, подозреваемые были задержаны на своих рабочих местах.

По версии следствия, начальник департамента получил незаконное вознаграждение автомобилем Lexus LX600 стоимостью более 17,5 млн руб.

Следствие считает, что в 2021–2025 годах обвиняемый на системной основе передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, которые стали ему известны на занимаемой должности. Кроме того, он организовал выдачу этой компании лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области. Как отмечает прокуратура, условия выдачи были заведомо выгодными для коммерческой структуры.

Заместителя начальника департамента следствие подозревает в том, что с марта 2022 года по февраль 2023 года он за денежное вознаграждение передавал представителю коммерческой организации служебные сведения. Также, по версии следствия, чиновник способствовал принятию решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За эти действия он получил через посредников 350 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении начальника департамента расследуют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). В отношении его заместителя — по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере).

По данным надзорного ведомства, взяткодатель ранее также был заключен под стражу.