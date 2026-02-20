Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе платформы Steam произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным сервисов, пик жалоб пришелся на 22:00 мск. В это время русскоязычный Downdetector зафиксировал 8915 обращений, а англоязычный — 10996. «Сбой.рф» получил 1020 жалоб.

В России больше всего сообщений поступило из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего пользователи жаловались на общий сбой и невозможность подключиться к серверу.

После 22:00 количество жалоб пошло на спад, но в 22:27 мск англоязычный Downdetector получил еще 4966 жалоб. В России новая волна сообщений пришлась на 22:40 — о проблемах сообщили 1993 пользователя.

Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.

Последний раз крупный сбой в работе Steam произошел 24 декабря 2025 года. Тогда англоязычная версия Downdetector получила 13 934 жалобы. В России о сбое сообщили 765 раз.