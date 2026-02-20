 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе платформы Steam произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

По данным сервисов, пик жалоб пришелся на 22:00 мск. В это время русскоязычный Downdetector зафиксировал 8915 обращений, а англоязычный — 10996. «Сбой.рф» получил 1020 жалоб.

В России больше всего сообщений поступило из Московского региона и Санкт-Петербурга. Чаще всего пользователи жаловались на общий сбой и невозможность подключиться к серверу.

После 22:00 количество жалоб пошло на спад, но в 22:27 мск англоязычный Downdetector получил еще 4966 жалоб. В России новая волна сообщений пришлась на 22:40 — о проблемах сообщили 1993 пользователя.

Steam — это цифровая платформа дистрибуции, разработанная компанией Valve, которая позволяет пользователям покупать, скачивать, устанавливать и запускать видеоигры и программное обеспечение. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр.

Последний раз крупный сбой в работе Steam произошел 24 декабря 2025 года. Тогда англоязычная версия Downdetector получила 13 934 жалобы. В России о сбое сообщили 765 раз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
сбой Steam пользователи
Материалы по теме
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
В работе YouTube, Google и Cloudflare произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10% Общество, 22:54
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ Политика, 22:54
ФССП сообщила, сколько взыскала с должников за 2025 год Общество, 22:45
Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam Технологии и медиа, 22:39
Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов Общество, 22:29
Экс-принца Эндрю задумали исключить из очереди на престол в Британии Политика, 22:28
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями» Спорт, 22:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российский вратарь назвал шанс выступить за Норвегию на ЧМ маловероятным Спорт, 22:01
Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе Спорт, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Гол за 36 секунд до конца вывел Канаду в финал. Что происходит на Играх Спорт, 21:52
Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре Политика, 21:51
NASA запланировала запуск миссии к Луне на март Технологии и медиа, 21:49
Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США Политика, 21:44