Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов
При ударе беспилотника в селе Почаево в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.
При еще одном ударе дрона ранения получили три человека — двое мужчин и женщина. Их доставили в больницу с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами.
В селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных обязанности получил множественные ранения боец подразделения «Орлан». Второй дрон ударил по машине, в результате ранения получил мужчина. Его доставили в Шебекинскую районную больницу, а позже переведут в областную клинику.
До того, в 18:05 мск, Гладков сообщил, что при ударе ВСУ по Шебекинскому округу погибли два мирных жителя. Два дрона атаковали мужчин, когда те ехали в машине в Максимовском сельском поселении на территории предприятия. Еще трое получили ранения.
