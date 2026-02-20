 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При ударе беспилотника в селе Почаево в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник атаковал территорию предприятия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

При еще одном ударе дрона ранения получили три человека — двое мужчин и женщина. Их доставили в больницу с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами.

В селе Графовка Шебекинского округа при выполнении служебных обязанности получил множественные ранения боец подразделения «Орлан». Второй дрон ударил по машине, в результате ранения получил мужчина. Его доставили в Шебекинскую районную больницу, а позже переведут в областную клинику.

Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород
Политика

До того, в 18:05 мск, Гладков сообщил, что при ударе ВСУ по Шебекинскому округу погибли два мирных жителя. Два дрона атаковали мужчин, когда те ехали в машине в Максимовском сельском поселении на территории предприятия. Еще трое получили ранения.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгородская область атака дронов Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
